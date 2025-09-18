Le microplastiche minacciano i ghiacciai un pericolo che riguarda tutti

ROMA (ITALPRESS) – L’inquinamento ambientale ha assunto negli ultimi anni forme sempre più sottili e pervasive: le microplastiche sono minuscoli frammenti che derivano dalla degradazione di plastica più grande, oggi presenti negli oceani, nel suolo agricolo e persino nei luoghi più remoti e apparentemente incontaminati del pianeta, come i ghiacciai e le aree protette. Vento, neve e piogge trasportano particelle di plastica e inquinanti chimici quali metalli pesanti, pesticidi e sostanze che provengono dalle attività industriali e urbane: queste sostanze alterano l’equilibrio ecologico degli ambienti naturali, con conseguenze ancora poco conosciute ma potenzialmente gravi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it