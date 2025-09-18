Le microplastiche minacciano i ghiacciai un pericolo che riguarda tutti
ROMA (ITALPRESS) – L’inquinamento ambientale ha assunto negli ultimi anni forme sempre più sottili e pervasive: le microplastiche sono minuscoli frammenti che derivano dalla degradazione di plastica più grande, oggi presenti negli oceani, nel suolo agricolo e persino nei luoghi più remoti e apparentemente incontaminati del pianeta, come i ghiacciai e le aree protette. Vento, neve e piogge trasportano particelle di plastica e inquinanti chimici quali metalli pesanti, pesticidi e sostanze che provengono dalle attività industriali e urbane: queste sostanze alterano l’equilibrio ecologico degli ambienti naturali, con conseguenze ancora poco conosciute ma potenzialmente gravi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: microplastiche - minacciano
DOMENICA 21 SETTEMBRE ORE 10 - PULIZIA SPIAGGIA A SAN LUCIDO! Vi aspettiamo domenica per ripulire la spiaggia, soprattutto dalla plastica. Lo sai che le microplastiche, piccole particelle di plastica, stanno contaminando fiumi, i mari e la cate - facebook.com Vai su Facebook
Le microplastiche minacciano i ghiacciai, un pericolo che riguarda tutti; Le alghe del ghiaccio artico sono contaminate dalle microplastiche.
Le microplastiche minacciano i ghiacciai, un pericolo che riguarda tutti - Le parole di Roberto Ambrosini, docente di Ecologia presso l'Università di Milano, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top ... Secondo italpress.com
Microplastiche in libertà: l’“indigestione” che soffoca il Pianeta. Un pericolo grave ma poco percepito - Nei fatti, nonostante oltre 180 paesi abbiano partecipato alle intense trattative durate 12 giorni, le negoziazioni di questo importante evento ... Segnala notizie.tiscali.it