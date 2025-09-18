All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Hoka Mafate 5 potrebbero non godere della stessa notorietà delle Clifton, ma è importante ricordare che Hoka è nata sui sentieri. Tutto è cominciato proprio con la Mafate: non solo la prima scarpa da trail running del brand, ma anche la prima scarpa in assoluto prodotta dall’azienda. In questo senso, l’ultima versione della serie Mafate non è semplicemente un aggiornamento: è un ritorno alle origini, un tributo al DNA tecnico e visionario che ha reso Hoka un punto di riferimento nel mondo del running off-road. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le Hoka Mafate 5 sono tutto quello che ci aspettiamo da delle buone scarpe da trail running