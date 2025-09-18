Le Hoka Mafate 5 sono tutto quello che ci aspettiamo da delle buone scarpe da trail running
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le Hoka Mafate 5 potrebbero non godere della stessa notorietà delle Clifton, ma è importante ricordare che Hoka è nata sui sentieri. Tutto è cominciato proprio con la Mafate: non solo la prima scarpa da trail running del brand, ma anche la prima scarpa in assoluto prodotta dall’azienda. In questo senso, l’ultima versione della serie Mafate non è semplicemente un aggiornamento: è un ritorno alle origini, un tributo al DNA tecnico e visionario che ha reso Hoka un punto di riferimento nel mondo del running off-road. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: hoka - mafate
Per gli amici che si sono iscritti al test HOKA Mafate 5 di giovedì 18 settembre. Qui il link per vedere il percorso Trail Run. Ci vediamo giovedì 18 settembre alle 18:30 alle Case Rosse di Pedavena. E mo raccomando… carichi a molla! - facebook.com Vai su Facebook
Hoka Mafate 5: l’ultra-trail trova una nuova dimensione di comfort; Questa scarpa da trail running ha un tecnologia pensata per le prestazioni più estreme; HOKA Mafate X, il test.
Hoka presenta la Mafate X - HOKA®, una divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), presenta la nuova Mafate X, l'ultima evoluzione trail dell'iconico marchio di scarpe. Riporta tuttosport.com
Hoka presenta la Mafate X, l'originale scarpa da trail ripensata per le moderne gare di ultra running - HOKA®, una divisione di Deckers Brands (NYSE: DECK), presenta la nuova Mafate X, l'ultima evoluzione trail dell'iconico marchio di scarpe. Secondo corrieredellosport.it