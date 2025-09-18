Le hit dell’estate 2025 secondo TikTok | Fiore mio di Laszlo De Simone guida la classifica in Italia Jess Glynne domina nel mondo

Atomheartmagazine.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quali sono state le canzoni più amate su TikTok durante l’estate 2025? La piattaforma ha rivelato la classifica ufficiale delle hit dell’estate (#SongOfTheSummer), che hanno accompagnato milioni di video e trend virali in Italia e nel mondo. A trionfare nel nostro Paese è “Fiore mio” di Andrea Laszlo De Simone, mentre a livello globale domina “Hold My Hand” di Jess Glynne. Indice. Le hit dell’estate 2025 TikTok in Italia. Le canzoni più virali al mondo su TikTok. TikTok e la musica nell’estate 2025. FAQ sulle hit TikTok estate 2025. Le hit dell’estate 2025 TikTok in Italia. La classifica italiana unisce indie, rap e pop internazionale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

le hit dell8217estate 2025 secondo tiktok fiore mio di laszlo de simone guida la classifica in italia jess glynne domina nel mondo

© Atomheartmagazine.com - Le hit dell’estate 2025 secondo TikTok: Fiore mio di Laszlo De Simone guida la classifica in Italia, Jess Glynne domina nel mondo

In questa notizia si parla di: estate - secondo

Tendenze moda estate 2025: le novità che sorprendono secondo i dati Retviews by Lectra

Le città italiane più infedeli dell’estate 2025: Vicenza, Sassari e Padova sul podio secondo Ashley Madison

È sneakers charms mania. Ecco come personalizzare le tue scarpe per l’estate secondo TikTok

Pil, l’Italia frena nel secondo trimestre del 2025: -0,1% (e solo +0,4% sull’anno): i dati dell’Istat - Cala nel secondo trimestre del 2025 l'economia italiana: il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e aumentato dello 0 ... Secondo corriere.it

Banche europee verso ritorni oltre l’11% nel 2025: le 5 migliori azioni secondo Axiom AI - Da inizio anno il settore bancario europeo ha confermato l’accelerazione evidenziata negli ultimi anni. Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Hit Dell8217estate 2025 Secondo