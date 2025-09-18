Le Gru della Pace in viaggio verso Gaza | Costruiamo ponti

L’ultima volta che lo abbiamo raccontato quel viaggio di speranza e umanità stava per attraversare la via Francigena. Sette persone non vedenti in cammino per più di trecento chilometri per consegnare un messaggio tanto semplice quanto potente: Pace. Il tutto sintetizzato in piccole sculture di carta, gru realizzate con la tecnica delle piegature, l’origami. Nel mezzo una serie di altre avventure cui se ne aggiunge un’altra appena compiuta che ora raccontiamo: quelle gru di carta che parlano la lingua della non violenza sono a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da poco salpate dal porto di Catania, destinazione Gaza per portare aiuti umanitari alle popolazioni devastate dal conflitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le Gru della Pace in viaggio verso Gaza: "Costruiamo ponti"

