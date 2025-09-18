Il sole, il vento e, sullo sfondo, il paesaggio del Lago di Garda a fare da scenografi a hanno accolto sabato 6 settembre la prima edizione del Triathlon Future Stars di Toscolano Maderno, 8 a tappa della Coppa Lombardia Giovani. Organizzata dalla Società Canottieri Garda Salò con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Toscolano Maderno, la manifestazione ha visto scendere in gara oltre 170 giovani talenti del triathlon appartenenti a 20 società sportive e suddivisi nelle categorie Youth A, B, Juniores, Ragazzi, Esordienti, Cuccioli e Minicuccioli, con percorsi differenziati e proporzionati alle capacità dei partecipanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le future stelle del triathlon brillano sul Lago di Garda: successo per il 1° Triathlon Kids Future Stars di Toscolano Maderno