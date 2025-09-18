Le frasi più belle per esprimere amore a un fratello a una sorella O per augurare loro buona vita buon compleanno o w gli sposi!
Siamo come fratelli, siamo come sorelle. Si dice così, quando si vuole descrivere un’amicizia unica. Perché il legame tra fratelli è una cosa davvero speciale, un rapporto che dura una vita. Talvolta si tratta di una vera e propria simbiosi (come accade spesso ai gemelli), in ogni caso è una relazione in cui si condividono gioie e dolori, sogni e delusioni. Così, un fratello o una sorella diventano amici e confidenti, ai quali affidare qualche segreto, e svelare molti aspetti della propria esistenza, senza la paura e l’ansia di essere giudicati. In occasione di compleanni o matrimoni, o semplicemente per far loro sapere quanto contano per noi, ecco allora le frasi più belle per fratelli e sorelle. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: frasi - belle
Le frasi più belle per battesimi, comunioni e cresime
Da Seneca a Shakespeare a Woody Allen, le frasi più belle sul tempo che passa. Per vivere al top il presente (e riderci su). Leggi Amica.it
Frasi sui gatti: gli aforismi e le citazioni più belle per la Giornata Internazionale del Gatto 2025
A proposito di foto belle e citazioni importanti. La foto che vedete a sinistra è di Vittorio , mio figlio , ed è stata scelta qualche giorno fa per il Il Messaggero. 8 anni e mezzo e un grande futuro davanti a te amore mio ? (Se leggete è stato anche citato nell’artico - facebook.com Vai su Facebook
Frasi di ringraziamento: pensieri per dire grazie - Scopri le più belle frasi di ringraziamento per dire grazie con pensieri sinceri e originali, adatte ad ogni occasione speciale. deabyday.tv scrive
Frasi di buon Ferragosto: le più belle da condividere - ) ferie e del solleone, Ferragosto evoca immediatamente l’estate, il sapore delle grigliate e delle vacanze, le gite fuori porta. Lo riporta quotidiano.net