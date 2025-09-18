Siamo come fratelli, siamo come sorelle. Si dice così, quando si vuole descrivere un’amicizia unica. Perché il legame tra fratelli è una cosa davvero speciale, un rapporto che dura una vita. Talvolta si tratta di una vera e propria simbiosi (come accade spesso ai gemelli), in ogni caso è una relazione in cui si condividono gioie e dolori, sogni e delusioni. Così, un fratello o una sorella diventano amici e confidenti, ai quali affidare qualche segreto, e svelare molti aspetti della propria esistenza, senza la paura e l’ansia di essere giudicati. In occasione di compleanni o matrimoni, o semplicemente per far loro sapere quanto contano per noi, ecco allora le frasi più belle per fratelli e sorelle. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le frasi più belle per esprimere amore a un fratello, a una sorella. O per augurare loro buona vita, buon compleanno o... w gli sposi!