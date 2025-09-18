Le frasi choc su Kirk costano caro a Jimmy Kimmel Show sospeso Trump gongola

L'Abc ha deciso di sospendere “a tempo indeterminato” la messa in onda del “Jimmy Kimmel live”, il programma condotto dal celebre comico e conduttore di Hollywood Jimmy Kimmel, a seguito dei commenti rilasciati da quest'ultimo sull'omicidio di Charlie Kirk. Lo riportano i media americani citando Nexstar, una delle più grandi società di broadcasting operanti negli Stati Uniti. Cosa ha detto Jimmy Kimmel La decisione sarebbe maturata dopo l'ultima puntata del late-night show di Kimmel, trasmessa lunedì sera sulla rete Abc. Nel corso del programma, il presentatore ha detto: “Abbiamo raggiunto nuovi minimi con i Maga, che hanno cercato di descrivere il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici su questo”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le frasi choc su Kirk costano caro a Jimmy Kimmel. Show sospeso, Trump gongola

Charlie Kirk, chi era l'attivista Maga e le frasi choc contri neri, trans e Islam. «Il prezzo che paghiamo per le armi è che qualcuno viene ucciso» - Charlie Kirk, attivista di destra e figura di spicco del movimento Maga, era noto per le sue posizioni estreme e provocatorie, capaci di polarizzare l’opinione pubblica americana. Segnala msn.com