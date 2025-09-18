le foto mostrano la 28enne collegata a una flebo durante una cura per contrastare gli effetti del morbo di lyme la malattia cronica con cui convive dal 2012

B ella Hadid è ricoverata in ospedale: la supermodella lo ha fatto sapere condividendo alcune immagini su Instagram. Le foto, pubblicate il 17 settembre, mostrano la 28enne collegata a una flebo, durante una cura per contrastare gli effetti del morbo di Lyme, una malattia cronica con cui convive dal 2012. Bella Hadid, la wellness routine mattutina (per promuovere Orebella) divide i fan X Malattia di Lyme, Bella Hadid in ospedale. Le foto raccontano momenti di lotta quotidiana. « Mi dispiace se sparisco sempre, vi voglio bene », ha scritto nella didascalia, un messaggio che ha commosso i suoi follower e attirato l’attenzione di familiari e amici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

