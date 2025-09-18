Le formazioni del Bsc Big Mat Grosseto Under 19 tra le ’big 8’ Under 13 in crescita

Si ferma ad un passo dalla finale scudetto il percorso delle under 19 del Big Mat Bsc Grosseto guidate dal manager Enrico Franceschelli, coadiuvato dal coach Paolo Verrecchia e dalla dirigente Franca Pastarini, con due partite emozionanti: vittoria per 10-3 contro il Saronno e sconfitta per 8-1 contro il Rovigo. Un risultato che consente alle biancorosse di entrare tra le prime otto squadre d'Italia, un traguardo di grande valore per un gruppo così giovane. "Una squadra con ragazze di talento e di spessore tecnico – ha detto Paolo Verrecchia –, capace di competere alla pari e di sfiorare l'impresa, mancata soltanto per la sconfitta, meritatamente conquistata dal Rovigo, nell'ultima gara".

Protagonista assoluta del primo incontro è stata Chiara Ruberto, dominante in pedana, mentre le mazze biancorosse hanno colpito con continuità fin dall'inizio con Secciani, Marianello, Ruberto,

Una giornata di sport e passione ha animato il campo di softball del Big Mat Bsc Grosseto, teatro del concentramento under 13 che ha visto scendere in campo il Forlì softball, il Viserba Mariners e le