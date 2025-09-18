Le finanze del Comune Strade un altro milione E ristori ai negozianti

Un milione in più per le strade, ristori per i commercianti di San Sisto (non ancora quantificati), un altro milione di euro per risistemare, insieme alla Regione, piazza Partigiani. Tutto questo in parte grazie all’ormai noto "tesoretto" comunale, poi alle maggiori entrate e grazie al lavoro di risanamento finanziario, estinguendo una parte dei mutui e liberando così risorse che nei prossimi anni potranno essere investite in nuovi progetti. In totale, al momento, fanno nove milioni che ieri la Giunta ha "certificato" con l’approvazione della seconda variazione di bilancio. "Questa variazione di bilancio – spiega – l’assessora al Bilancio Alessandra Sartore, rappresenta un lavoro importante e attento sulle risorse dell’ente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le finanze del Comune. Strade, un altro milione. E ristori ai negozianti

In questa notizia si parla di: finanze - comune

nota a cura del Comune di Eboli. Sindaco e Assessore al Bilancio e Finanze rispondono alle “esternazioni” di Italia Viva sulla riscossione delle entrate comunali «Mai viste tante bugie e bassezze in un commento. Bugie, ignoranza e demagogia insieme: rist Vai su Facebook

San Siro, pressing del Pd sul Comune di Milano: «Ridurre l’esborso di 6 milioni» - X Vai su X

Le finanze del Comune. Strade, un altro milione. E ristori ai negozianti; Multe codice della strada: informazioni e pagamento; Disabilità: sarà più semplice circolare con l’auto nelle Ztl di altre città.

Demolizione dell’ex centro servizi del Ministero delle Finanze, Gori: “Un altro pezzo di città che torna a vivere” fotogallery - "Il Centro Servizi del Ministero delle Finanze, edificato alla periferia di Bergamo negli anni ‘90 e costato all’epoca 100 miliardi di lire, non è mai stato utilizzato - Scrive bergamonews.it

Il Comune a caccia di risorse per sistemare edifici e strade - Il Comune ha individuato tre interventi: la messa in sicurezza della copertura e il potenziamento energetico sia d ... Riporta laprovinciapavese.gelocal.it