Le fabbriche di Putin alimentano il mercato nero delle mafie italiane
«L’Italia è un arsenale», apre così la camminata romana sotto il bruciante sole di agosto una delle tante voci che emergono dallo spaccato criminale della Capitale. E quella frase, posta all’inizio di un discorso che si consuma in un bar del centro sulla collocazione delle armi russe nel nostro Paese, è forse la sintesi più azzeccata. C’è un Paese sommerso dentro i doppi fondi dei camion, nei porti e nei garage delle periferie italiane, un Paese armato fino ai denti: armi su ordinazione che arrivano dall’industria bellica più attiva in questo momento, quella russa. Le stesse armi che oggi ammazzano gli ucraini sono usate dalla criminalità organizzata italiana, sfruttando le rotte della flotta fantasma putiniana e facendo fare un salto di qualità al mercato nero. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
