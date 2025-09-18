Le dimissioni dell’assessore Di Tria Walzer di poltrone è toto-successore
La giunta Fusco (centrodestra) perde un pezzo: si dimette l’assessore Emilio Di Tria. La notizia era stata lanciata alcuni giorni fa dal Circolo Arci Punto e Linea, che aveva segnalato le prime crepe nell’esecutivo di Opera. Ieri è arrivata la conferma direttamente dal sindaco, che attraverso il proprio profilo social ha ufficializzato le dimissioni. Le ragioni del passo indietro sarebbero legate a scelte professionali che hanno spinto l’assessore a lasciare l’incarico come ha spiegato il sindaco Ettore Fusco: "Un saluto sincero all’assessore Di Tria che da ottobre lascerà l’impegno in Comune con la delega che l’ha visto protagonista in sport, eventi e associazioni in questi primi quattro mesi di attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
