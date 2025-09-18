Le dèfilè renault the carwalk il nuovo spazio sugli Champs-E’lysèes

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo tre anni di lavori, Renault fa un grande ritorno sugli Champs-E’lysèes con Le dèfilè renault the carwalk, flagship store di nuova generazione. Oggi Renault reinventa ancora una volta questa mitica location dotandola di un’architettura audace: struttura centrale a spirale, ovale e organica ispirata alla strada, terreno di gioco di Renault. Più di una location, Le dèfilè renault the carwalk è un’esperienza: un esclusivo hub culturale che riunisce showroom, store, ristorante ed un programma di eventi per sorprendere, ispirare e condividere. Questa prodezza architettonica porta la firma di Franklin Azzi, architetto francese di fama internazionale, per offrire ai visitatori un’inedita esperienza sensoriale, immersiva ed accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it