Le dèfilè renault the carwalk il nuovo spazio sugli Champs-E’lysèes
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Dopo tre anni di lavori, Renault fa un grande ritorno sugli Champs-E’lysèes con Le dèfilè renault the carwalk, flagship store di nuova generazione. Oggi Renault reinventa ancora una volta questa mitica location dotandola di un’architettura audace: struttura centrale a spirale, ovale e organica ispirata alla strada, terreno di gioco di Renault. Più di una location, Le dèfilè renault the carwalk è un’esperienza: un esclusivo hub culturale che riunisce showroom, store, ristorante ed un programma di eventi per sorprendere, ispirare e condividere. Questa prodezza architettonica porta la firma di Franklin Azzi, architetto francese di fama internazionale, per offrire ai visitatori un’inedita esperienza sensoriale, immersiva ed accessibile a tutti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: renault - carwalk
Renault. . un riepilogo del #IAA2025 di Monaco con #Renault. dall’anteprima ufficiale di nuova #Clio alla primissima presentazione di #Renault #Emblème, passando per le iconiche #Renault5, #Renault4 e #Renault5 #Turbo3E. grazie a tutti coloro che sono - facebook.com Vai su Facebook
Le défilé renault the carwalk, il nuovo spazio sugli Champs-Élysées - Élysées con Le défilé renault the carwalk, flagship store di nuova generazione. Si legge su laprovinciacr.it
Le Défilé Renault, riapre l'iconico flagship store a Parigi - Élysées con Le Défilé Renault the Carwalk, un avveniristico flagship store con cui la marca francese reinventa ancora una volta questa iconica location (è ... Secondo ansa.it