Le confessioni di Bjorn Borg dal tennis al cancro

Il terreno rosso, la droga, la fama, i soldi, il cancro. Björn Borg, campione indiscusso di tennis ma anche di guai, ha vissuto più di una vita e alla soglia dei 70 anni (che compirà il prossimo anno) ha deciso di mettere nero su bianco le sue memorie nel libro " Heartbeats: A Memoir" (" Battiti" ), uscito oggi in Italia. Quello del tennista svedese è un racconto senza filtri né censure della sua lunga vita fuori e dentro al campo da gioco tra depressione, abuso di alcol e farmaci, donne e la battaglia contro un tumore alla prostata, diagnosticato due anni fa. Gli anni difficili. " Ho rischiato di morire molte volte, ma oggi ho sistemato la mia vita e sono felice di me stesso ", ha dichiarato Björn Borg sulle pagine di Repubblica, che lo ha intervistato in occasione dell'uscita della sua autobiografia in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le confessioni di Bjorn Borg, dal tennis al cancro: "Mi stordivo con le feste, la Bertè mi ha salvato"

