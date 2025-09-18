‘Le avventure di Orso e Pulcina’ un libro per i diritti dei malati oncologici
(Adnkronos) – Martedì 23 settembre, alle 11 a Palazzo Montecitorio (Sala della Regina), è in programma l'incontro 'I Diritti dei malati oncologici – presentazione del libro illustrato Le avventure di Orso e Pulcina', su iniziativa dell'onorevole Valentina Barzotti in collaborazione con Ail – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Un convegno in memoria di . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: avventure - orso
Gli appuntamenti della settimana con i burattini di @anticoteatrodeiburattini Spettacoli alle 21.30 da non perdere con le avventure di Pinocchio, di Peter Pan e Masha e Orso martedì 26 agosto - Francavilla al Mare mercoledì 27 agosto - Alba Adriat - facebook.com Vai su Facebook