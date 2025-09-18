le armi usa verso kiev

L’ Unione Europea c’è ed è determinata a supportare l’ Ucraina fino a quando sarà necessario, oltre a lavorare per il suo ingresso nel club di Bruxelles. A dirlo è la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ieri si trovava a Kiev. Una visita dall’alto valore simbolico, alla quale però si è voluto dare anche un forte significato pratico. Per questo, la numero uno dell’Eurocamera ha inaugurato la sede del Parlamento Europeo nella capitale ucraina. Una ‘voce diretta sul campo’ come l’ha definita, per ‘camminare la fianco dell’Ucraina ogni giorno’. "Dobbiamo essere chiari su quale tipo di pace stiamo cercando – ha spiegato Metsola all’inizio del suo intervento alla Verkhovna Rada, il parlamento ucraino -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

