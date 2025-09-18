Le armi spuntate dell’Ue non possono fermare Netanyahu
Le (eventuali) sanzioni Ue contro Israele sono acqua fresca rispetto a quello che servirebbe per fermare il premier Netanyahu. Il genocidio conclamato del popolo palestinese, la deportazione di massa, la distruzione di Gaza City per spartirsi la ricostruzione con gli Usa – come ha rivelato il ministro israeliano Smotrich – fanno parte di un piano . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
