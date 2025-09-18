Le ambizioni della Consar | Vogliamo i playoff

Fra un mese comincerà il 4° campionato consecutivo di A2 di volley della Consar Ravenna. Col presidente Matteo Rossi abbiamo fatto il punto della situazione. Cosa chiedete alla città? "Partecipazione, vicinanza e condivisione del nostro progetto". E cosa ha chiesto ad Antonio Valentini? "Al nostro tecnico e ds ho chiesto che costruisse una squadra in cui credeva veramente. Credo lo abbia fatto". Obiettivi? "Provare ad entrare nel playoff, cioè nelle prime 8 della regular season". Ambizioni? "A volte facciamo fatica a manifestarle, ma ci sono sempre". Come quelle dello scorso anno? "Ad un certo punto della passata stagione ci abbiamo creduto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

