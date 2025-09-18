Lazio via libera al nuovo Piano dei Porti | 7 approdi per rilanciare la Blue Economy
Ladispoli, 18 settembre 2025 – Il Consiglio regionale del Lazio ha dato il via libera definitivo al nuovo Piano dei porti di interesse economico regionale, un documento atteso da quasi trent’anni che promette di trasformare la costa laziale in un motore di sviluppo per turismo, occupazione e imprese. L’approvazione segna un passaggio strategico per la cosiddetta Blue Economy, settore che negli ultimi anni ha dimostrato una forte capacità di traino e innovazione. “Con l’approvazione del Piano dei porti di interesse economico regionale, il Lazio compie un passo strategico verso un nuovo modello di crescita e sviluppo sostenibile – spiega il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca – È una scelta che guarda al futuro e che permette finalmente di valorizzare appieno la risorsa mare, trasformandola in una leva concreta per l’economia, il turismo e l’occupazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
