Lazio-Roma | Sarri recupera Castellanos si ferma Wesley e rischia il posto Angelino

2025-09-18 11:26:00 Arrivano conferme: Meno tre. Conto alla rovescia verso il derby Lazio-Roma, in calendario domenica 21 settembre allo Stadio Olimpico con calcio d'inizio fissato alle ore 12:30. QUI LAZIO. L'allenatore biancoceleste Maurizio Sarri non può contare sul terzino destro Manuel Lazzari, che ha riportato una lesione di basso grado al muscolo soleo destro. Out anche il difensore francese Samuel Gigot (operato alla caviglia) oltre a Patric e Vecino. Filtra ottimismo per i recuperi di Castellanos in attacco e di Rovella a centrocampo. IL COMUNICATO UFFICIALE La S.S. Lazio comunica che il calciatore biancoceleste Gigot è stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia: l'operazione, perfettamente riuscita, consentirà al difensore di proseguire successivamente il percorso di recupero in Francia.