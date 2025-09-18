. Gli Investigatori stanno incrociando i nominativi per individuare i gruppi Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Roma si prepara a vivere un altro weekend ad altissima tensione in vista del derby della Capitale tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 12:30. La partita, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio Roma: in arrivo gli ultras stranieri per il Derby della capitale