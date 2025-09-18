Sessantamila cuori, un’unica città divisa in due colori. Il derby numero 185 tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 12:30, è già stato ribattezzato da radio e social come il “derby della disperazione”. Le difficoltà in campionato hanno reso l’avvicinamento nervoso da entrambe le parti, ma la passione delle tifoserie resta intatta: l’Olimpico sarà lo scenario di una delle sfide più attese della stagione. Allerta massima. La partita, però, non vive soltanto dentro il campo. Come riportato da Il Messaggero, a preoccupare è soprattutto l’ordine pubblico. Il prefetto Giannini ha predisposto il dispiegamento massimo delle forze dell’ordine, con controlli che scatteranno già dal sabato sera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Lazio-Roma, derby tra campo e ordine pubblico: allerta scontri già da sabato