Lazio-Roma derby tra campo e ordine pubblico | allerta scontri già da sabato
Sessantamila cuori, un’unica città divisa in due colori. Il derby numero 185 tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 12:30, è già stato ribattezzato da radio e social come il “derby della disperazione”. Le difficoltà in campionato hanno reso l’avvicinamento nervoso da entrambe le parti, ma la passione delle tifoserie resta intatta: l’Olimpico sarà lo scenario di una delle sfide più attese della stagione. Allerta massima. La partita, però, non vive soltanto dentro il campo. Come riportato da Il Messaggero, a preoccupare è soprattutto l’ordine pubblico. Il prefetto Giannini ha predisposto il dispiegamento massimo delle forze dell’ordine, con controlli che scatteranno già dal sabato sera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
