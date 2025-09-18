Lazio-Roma alle 12 | 30 Onorato | Fallimento dello Stato Il ministro Abodi risponde | È per la sicurezza

Romatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato, chiama. Il ministro dello sport, Andrea Abodi, risponde. Anche se a distanza i due hanno dato vita a un dibattito, con polemica, sul derby con il primo, Onorato, che si è detto contrario alla decisione di anticipare il derby alle 12:30. L'altro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

«Il derby Lazio-Roma alle 12,30 fallimento dello Stato»: l'assessore Onorato contro l'anticipo. Il ministro Abodi: «Ragioni di sicurezza»; Lazio-Roma alle 12:30, Onorato: Fallimento dello Stato. Il ministro Abodi risponde: È per la sicurezza; Indisponibili, squalificati e dubbi verso la 4^ giornata di Serie A.

lazio roma 12 30Derby Lazio-Roma alle 12.30: pioggia di critiche - Ministro allo Sport e Assessore comunale ai grandi eventi denunciano rischi per tifosi e famiglie, ma sottolineano il lavoro delle forze dell’ordine ... Riporta rainews.it

lazio roma 12 30Lazio-Roma, polemica sul derby alle 12.30. Onorato: “Resa agli ultrà”. Abodi: “Tutelato il tifo sano” - Botta e risposta sulla decisione di anticipare l’inizio della stracittadina di domenica per motivi di ordine pubblico. Scrive roma.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Roma 12 30