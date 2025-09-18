Lazio-Roma alle 12 | 30 Onorato | Fallimento dello Stato Il ministro Abodi risponde | È per la sicurezza
L'assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato, chiama. Il ministro dello sport, Andrea Abodi, risponde. Anche se a distanza i due hanno dato vita a un dibattito, con polemica, sul derby con il primo, Onorato, che si è detto contrario alla decisione di anticipare il derby alle 12:30. L'altro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: lazio - roma
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25
Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25
Lazio-Roma -3, oltre 60 mila spettatori. Incasso 2.2 milioni https://bit.ly/47Jfthv #AsRoma - X Vai su X
Derby alle porte: domenica 21 settembre alle 12:30 Lazio-Roma. ? Vincent Candela al Corriere della Sera: «Già si vede l’impronta di Gasperini, migliora tutti i calciatori. La Roma è più forte dello scorso anno e deve puntare alla Champions. Con Gasp ci ar - facebook.com Vai su Facebook
«Il derby Lazio-Roma alle 12,30 fallimento dello Stato»: l'assessore Onorato contro l'anticipo. Il ministro Abodi: «Ragioni di sicurezza»; Lazio-Roma alle 12:30, Onorato: Fallimento dello Stato. Il ministro Abodi risponde: È per la sicurezza; Indisponibili, squalificati e dubbi verso la 4^ giornata di Serie A.
Derby Lazio-Roma alle 12.30: pioggia di critiche - Ministro allo Sport e Assessore comunale ai grandi eventi denunciano rischi per tifosi e famiglie, ma sottolineano il lavoro delle forze dell’ordine ... Riporta rainews.it
Lazio-Roma, polemica sul derby alle 12.30. Onorato: “Resa agli ultrà”. Abodi: “Tutelato il tifo sano” - Botta e risposta sulla decisione di anticipare l’inizio della stracittadina di domenica per motivi di ordine pubblico. Scrive roma.repubblica.it