Lazio-Roma alle 12.30 Abodi | Non è una resa ma i derby serali insegnano prudenza

Sololaroma.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina a grandi passi il fischio d’inizio del primo derby stagionale, con Lazio e Roma che scenderanno in campo domenica 21 settembre, allo Stadio Olimpico, alle ore 12.30. Proprio l’orario scelto per il calcio d’inizio è stato oggetto di polemiche, ma a prevalere è stata la volontà di provare ad evitare possibili scontri dopo i precedenti degli scorsi anni. Su questo aspetto si è espresso il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Queste le sue parole, riportate dall’ ANSA: “ Non è certamente una resa, non ci si piega di fronte ai delinquenti ma io penso soprattutto a tutti gli altri che sono tanti, che sono quasi tutti, che appartengono alla categoria del tifo sano che vedono condizionata la propria agenda o comunque le proprie scelte perché dobbiamo difenderci da un manipolo di delinquenti”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

lazio roma alle 1230 abodi non 232 una resa ma i derby serali insegnano prudenza

© Sololaroma.it - Lazio-Roma alle 12.30, Abodi: “Non è una resa ma i derby serali insegnano prudenza”

In questa notizia si parla di: lazio - roma

Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2025 ore 19:25

Roma e Lazio presentano le nuove maglie per la stagione 2025/2026

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-07-2025 ore 11:25

Derby Lazio-Roma alle 12.30: pioggia di critiche; Derby Lazio-Roma alle 12:30, scoppia la polemica: “È una resa dello Stato”; Abodi: Derby alle 12:30? Serve prudenza, ma non è una resa ai delinquenti.

lazio roma 1230 abodiDerby Lazio-Roma alle 12.30: pioggia di critiche - Ministro allo Sport e Assessore comunale ai grandi eventi denunciano rischi per tifosi e famiglie, ma sottolineano il lavoro delle forze dell’ordine ... Da rainews.it

lazio roma 1230 abodiDerby Lazio-Roma alle 12.30, Onorato: "Fallimento dello Stato". Abodi: "Non è resa a delinquenti" - Io su questo l'ho detto e lo ripeto, io credo che sia il fallimento dello Stato", a commentare la decisione di giocare il derby di domenica tra Lazio e Roma ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lazio Roma 1230 Abodi