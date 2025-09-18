Lazio-Roma alle 12.30 Abodi | Non è una resa ma i derby serali insegnano prudenza
Si avvicina a grandi passi il fischio d’inizio del primo derby stagionale, con Lazio e Roma che scenderanno in campo domenica 21 settembre, allo Stadio Olimpico, alle ore 12.30. Proprio l’orario scelto per il calcio d’inizio è stato oggetto di polemiche, ma a prevalere è stata la volontà di provare ad evitare possibili scontri dopo i precedenti degli scorsi anni. Su questo aspetto si è espresso il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Queste le sue parole, riportate dall’ ANSA: “ Non è certamente una resa, non ci si piega di fronte ai delinquenti ma io penso soprattutto a tutti gli altri che sono tanti, che sono quasi tutti, che appartengono alla categoria del tifo sano che vedono condizionata la propria agenda o comunque le proprie scelte perché dobbiamo difenderci da un manipolo di delinquenti”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: lazio - roma
