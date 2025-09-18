Lazio 90 milioni per salvare le spiagge

Roma, 18 settembre 2025 – Proteggere la bellezza delle coste laziali e dei suoi beni storici e paesaggistici dagli effetti dell’erosione e dei cambiamenti climatici attraverso una programmazione integrata di opere di difesa a medio-lungo termine. È questo l’obiettivo strategico del “Piano per la difesa integrata della costa del Lazio”, redatto dall’Assessorato alla Tutela del Territorio, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, e finanziato con circa 90 milioni di euro. Le città coinvolte sono: Montalto di Castro, Tarquinia, Santa Marinella, Ladispoli, Fiumicino, Roma (Ostia), Pomezia, Anzio, Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Gaeta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it