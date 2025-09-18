L' azienda brianzola che assume operatori ecologici a tempo indeterminato | come candidarsi

Monzatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cem Ambiente, il colosso dei servizi di igiene urbana della Provincia di Monza e Brianza e di altri 76 Comuni delle provincie di Milano, Pavia e Lodi, cerca operatricioperatori ecologici, livello 3B del CCNL servizi ambientali, da inserire in organico. Ecco dove e fino a quando inviare le. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

