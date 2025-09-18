Lavoro nero nel Palermitano Lionti e Baudo Uil | Plauso all’operato dei carabinieri
La Uil Sicilia, guidata da Luisella Lionti, esprime il proprio plauso e apprezzamento nei confronti dei Carabinieri del Nil per l’importante attività di controllo svolta in diversi luoghi di lavoro del Palermitano. “Grazie a questi controlli mirati sono state scoperte significative violazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
