Lavoro e benessere | Italia ultima in Europa per motivazione dei lavoratori

di Tommaso Tautonico, del Comitato dell’ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS del 01 settembre 2025 Italiani poco coinvolti e motivati al lavoro. È il quadro che emerge dal Report “State of the Global Workplace 2025” pubblicato da Gallup. Con il 6%, l’Italia è la nazione con la percentuale più bassa del continente e tra le peggiori a livello globale. La maggior parte dei lavoratori italiani rientra nella categoria dei “non coinvolti attivamente”, mentre circa un quinto si colloca tra gli “attivamente disimpegnati”, ovvero coloro che lavorano senza condivisione degli obiettivi aziendali, con un impatto negativo sul clima organizzativo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: lavoro - benessere

‘Ci penserò a settembre’, quante volte capita di pensarlo prima delle ferie? E quante volte, al rientro, ci si ritrova sopraffatti dall’ansia? I consigli della coach per invertire la rotta e ritrovare un pieno benessere vita-lavoro. Partendo proprio dalle vacanze

Turismo, Confcommercio: "Visitatori portano benessere e lavoro a tutti, i cittadini non lo ostacolino"

Lavoro, cresce il digitale e il benessere: in calo le professioni manuali, dai panettieri agli idraulici

Architettura del benessere nei luoghi di lavoro Come possono gli spazi favorire il benessere delle persone e la cultura organizzativa? Questo corso propone strumenti e approcci legati alla Psicologia Ambientale e al Biophilic & Restorative Design per proge - facebook.com Vai su Facebook

Lavoro e benessere: Italia ultima in Europa per motivazione dei lavoratori; Lavoro, per 3 italiani su 4 è più importante il benessere dello stipendio. I dati; Equilibrio fra vita e lavoro? La ricetta della Nuova Zelanda.

Per il 65% dei giovani italiani la socialità è fondamentale sul lavoro. Per i dipendenti Heineken Italia la percentuale sale al 81,5% - Dall’ultimo studio condotto con AstraRicerche sulla popolazione italiana e sui dipendenti dell’azienda birraria emerge che socializzare con i colleghi gioca un ruolo fondamentale. Segnala corriere.it

Cambia tutto nel mondo del lavoro. Gli italiani vogliono benessere non solo soldi - Nel 2025 gli italiani preferiscono un ambiente di lavoro sereno a uno stipendio più alto, lo rivela un nuovo sondaggio Adecco. ireporters.it scrive