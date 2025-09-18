Firenze, 18 settembre 2025 – Una raffica di cantieri e chiusure sulle autostrade toscane: ecco una mappa dei lavori in vista da qui al fine settimana per evitare brutte sorprese e programmare il proprio itinerario. I caselli chiusi . Cominciamo dalla A1: per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 19 alle 6 di sabato 20 settembre sarà chiusa la stazione di Calenzano Sesto Fiorentino in uscita per chi proviene da RomaFirenze e da Bologna. In alternativa si può uscire a Firenze Nord (per chi proviene da RomaFirenze) oppure a Barberino di Mugello (per chi proviene da Bologna), proseguendo sulla viabilità ordinaria lungo la Barberinese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori sulle autostrade, raffica di chiusure in Toscana. La mappa dei cantieri da evitare