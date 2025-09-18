Laver Cup 2025 | San Francisco ospita l’ottava edizione del torneo esibizione l’Europa punta al bis

Il conto alla rovescia è terminato. È ormai tutto pronto per l’inizio di un appuntamento che rappresenta una piacevole consuetudine del calendario del grande tennis internazionale. La Laver Cup 2025, trasposizione tennistica della Ryder Cup di golf, prende il via domani e si concluderà domenica 21. Il torneo esibizione, giunto all’ottava edizione, contrappone, in una serie di entusiasmanti confronti all’ultimo punto, le formazioni di Europa e Resto del Mondo. Nel rispetto della sistematica alternanza tra i continenti, la sede dell’affascinante tre giorni di gare cambia con il passaggio da Berlino a San Francisco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Laver Cup 2025: San Francisco ospita l’ottava edizione del torneo esibizione, l’Europa punta al bis

In questa notizia si parla di: laver - francisco

Yannick Noah: "Nei prossimi 8 Slam a parte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz...". L'ex tennista francese capitano della Laver Cup del team Europa parla alla vigilia dell'evento di San Francisco https://tennisworlditalia.com/tennis/news/Interviste_Tennis/101936/y - X Vai su X

Da venerdì prende il via la Laver Cup 2025 a San Francisco, presente anche Flavio Cobolli. LA GUIDA AL TORNEO, LA FORMULA E GLI ORARI DEI MATCH - facebook.com Vai su Facebook

Alcaraz sfoggia il nuovo look alla Laver Cup: l'arrivo del n° 1 a San Francisco; Laver Cup 2025: San Francisco ospita l’ottava edizione del torneo esibizione, l’Europa punta al bis; Tutto ciò che devi sapere sulla Laver Cup 2025.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Laver Cup 2025: calendario, format, partecipanti e dove vederla in tv e streaming - Tutte le partite della tre giorni a San Francisco saranno visibili sui canali di Eurosport (Dazn e Timvision) oppure abbonandosi a Discovery+. Scrive eurosport.it

Laver Cup 2025, il programma del torneo di tennis: chi sono i giocatori e le squadre - Laver Cup 2025: date, orari, regolamento, squadre in campo e dove vedere in diretta TV e streaming l’evento in California ... Riporta fanpage.it