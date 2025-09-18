L' autopsia sul corpo dell' uomo trovato morto all' Acquasanta | Nessun collegamento col pestaggio

Palermotoday.it | 18 set 2025

È stato sicuramente preso a calci e pugni, forse dopo il furto di una bici appartenente alla persona “sbagliata”, ma la sua morte non sarebbe riconducibile al brutale pestaggio della settimana precedente. È questo il primo responso dell’autopsia eseguita due giorni fa sul corpo di Salvatore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

