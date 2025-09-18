L' autocarro che sfonda le sbarre del passaggio a livello

Monzatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente ieri pomeriggio a Seveso. Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti il conducente di un autocarro ha perso il controllo del mezzo e ha sfondato le sbarre del passaggio a livello.L’incidente è avvenuto intorno alle 18 di ieri, mercoledì 17 settembre in via San Martino. Il conducente. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autocarro - sfonda

L'autocarro che sfonda le sbarre del passaggio a livello; Autocarro sfonda il passaggio a livello, paura sui binari. Il conducente si costituisce il 30 aprile 2019; Incidente a Vinovo: camion sfonda il passaggio a livello, bloccati i treni sulla linea Pinerolo-Chivasso.

autocarro sfonda sbarre passaggioSeveso: autocarro abbatte la sbarra del passaggio a livello - Passaggio a livello temporaneamente ko nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre a Seveso per un incidente provocato da un autocarro. Lo riporta msn.com

Sbarre del passaggio a livello bloccate, automobilisti 'imprigionati' sotto al sole cocente - Tre incroci agitano la circolazione stradale e soprattutto la pazienza degli automobilisti sacilesi. Secondo ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Autocarro Sfonda Sbarre Passaggio