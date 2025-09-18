Lautaro ancora fuori? Esposito brilla e dà ragione a Chivu

L’ Inter rialza la testa e scaccia via le paure nella notte europea di Champions League sul campo dell’ Ajax. Marcus Thuram è incontenibile, trascinando i nerazzurri alla vittoria nel catino della ‘Cruijff Arena’. Lautaro Martinez (LaPresse) – Calciomercato.it L’attaccante francese mette il timbro sul successo dei vicecampioni d’Europa, vitale per allontanare le polemiche degli ultimi tempi e ritrovare un po’ di serenità. Respira ovviamente Cristian Chivu, finito nell’occhio del ciclone dopo il ko Derby d’Itali a contro la Juventus. L’allenatore interista ritrova risultato e certezze, affidandosi alla vecchia guardia per la trasferta olandese, con l’unica eccezione di Pio Esposito in attacco. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lautaro ancora fuori? Esposito brilla e dà ragione a Chivu

In questa notizia si parla di: lautaro - fuori

Inter fuori dal Mondiale per club, il Fluminense va ai quarti. Lautaro furioso: «Chi non vuole restare, vada via»

Figuraccia Inter, prende due gol dal Fluminense e va fuori Lautaro alza la voce: «Chi non vuole lottare vada via»

Lautaro e Barella fuori: Chivu dà la scossa e cambia l’Inter

Thuram rialza l'Inter! Con Lautaro fuori causa è il francese a fare la differenza in Olanda. Chivu dà fiducia per 90' a De Vrij dietro e la difesa non concede gol. Due parole su Calhanoglu: ai rumors di mercato ha risposto su campo tra Juve e Ajax #ChampionsLe - X Vai su X

Inter e Atalanta, le formazioni ufficiali in Champions: fuori Zalewski e Krstovic! La scelta su Lautaro, c'è De Vrij ? shorturl.at/b4hxv - facebook.com Vai su Facebook

Inter, Bonny brilla subito alla prima amichevole: 7-2 all’Under 23 di Vecchi.

Ajax-Inter, gioca Lautaro? Sky: “Ecco le ultime. Ci sono altri due ballottaggi: Chivu…” - Inter secondo Sky Sport: Lautaro non sta benissimo e potrebbe stare fuori ... Segnala msn.com

Amichevoli: l'Inter ne fa sette all'U23, brillano Bonny e Lautaro - Un mese dopo l'eliminazione dal Mondiale per Club, l'Inter mostra i muscoli nel test contro l'Inter U23 e vince nettamente la sfida in famiglia. Si legge su sportmediaset.mediaset.it