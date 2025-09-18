Laura Pausini prende in braccio una bimba Interviene la madre | Le è appena morto il nonno la risposta della cantante
L'affabilità di Laura Pausini che con i suoi fan ha sempre avuto un rapporto autentico e diretto, sia durante i concerti che lontano dalle scene, è stata confermata ancora una volta da un video che ha mostrato un incontro tanto semplice quanto speciale. Il breve filmato è stato postato su TikTok. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: laura - pausini
Dopo le polemiche con Laura Pausini, Gianluca Grignani canterà una nuova versione di La mia storia tra le dita con Matteo Bocelli
Laura Pausini annuncia la cover di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani
“La tua canzone l’ho scritta io”. Laura Pausini, accuse pesantissime dal cantante italiano
A pochi giorni dal lancio de "La Mia Storia Tra Le Dita" in quattro diverse lingue, Laura Pausini conquista un nuovo riconoscimento internazionale: il Billboard Icon Award! Leggi l'articolo completo su http://AllMusicItalia.it #laurapausini https://allmusicitalia.it/ne - X Vai su X
Laura Pausini: «Ho venduto 40 milioni di dischi e sono rimasta senza niente, sono dovuta ripartire da zero. Un giorno farò i nomi» - facebook.com Vai su Facebook
Pausini: “Credo sia fondamentale coltivare la cultura dell'accettazione”; Laura Pausini, incidente domestico per la figlia: la foto con il braccio ingessato; Chiara Ferragni fotografa Fedez mentre dorme a bocca aperta. E lo prende in giro sui social.
Laura Pausini anticipa il nuovo album e canta ‘La mia storia tra le dita’: “Una delle mie canzoni italiane preferite” - La cantante le racconta a Deejay Chiama Italia, ospite di Linus e Nicola Savino, a partire dalla nuova versione di La mia storia tra le dita, canzone iconica di Gianluca Grignani che sarà nell’album ... Lo riporta deejay.it
Gianluca Grignani non prende bene l'uscita del nuovo singolo di Laura Pausini - "La mia storia tra le dita fuori il 12 settembre" lo annucia sulla sua pagina social Laura Pausini. huffingtonpost.it scrive