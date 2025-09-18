Laura Chiatti a sorpresa a Uomini e Donne | il motivo e le anticipazioni

Laura Chiatti, amatissima attrice italiana e moglie di Marco Bocci, è stata vista tra il pubblico di Uomini e Donne durante la registrazione del 16 settembre 2025. A svelare l’indiscrezione in esclusiva è stato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, tramite il suo profilo Instagram. La notizia ha subito scatenato la curiosità dei fan del programma: perché una figura del cinema italiano era presente a un appuntamento del Trono Over e del Trono Classico? Scopriamolo insieme. Perchè Laura Chiatti era tra il pubblico di Uomini e Donne: attrice o fan?. Secondo quanto riportato, Laura Chiatti era tra gli spettatori in studio e ha seguito l’intera registrazione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

