L’attualità dei manifesti dell’arte del Novecento per Rosefeldt | Rabbia creativa il contrario del populismo
«Per me l’aspetto più attuale, forse è vedere che la rabbia non deve essere assolutamente stupida, come oggi nel tempo del populismo; può essere una rabbia creativa, bella, produttiva, intelligente, che dà idee, invece solo di vendere paura». Argomento i manifesti dell’arte del Novecento, materia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Cate Blanchett dà voce ai manifesti artistici del Novecento - Un'opera video dà voce ai manifesti artistici del Novecento, interpretati dall'attrice australiana Cate Blanchett, due volte Premio Oscar: è il 'Manifesto' di Julian Rosefeldt, con il quale XNL ... Segnala ansa.it