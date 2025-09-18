L’attualità dei manifesti dell’arte del Novecento per Rosefeldt | Rabbia creativa il contrario del populismo

Ilpiacenza.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Per me l’aspetto più attuale, forse è vedere che la rabbia non deve essere assolutamente stupida, come oggi nel tempo del populismo; può essere una rabbia creativa, bella, produttiva, intelligente, che dà idee, invece solo di vendere paura». Argomento i manifesti dellarte del Novecento, materia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attualit - manifesti

Cate Blanchett dà voce ai manifesti artistici del Novecento - Un'opera video dà voce ai manifesti artistici del Novecento, interpretati dall'attrice australiana Cate Blanchett, due volte Premio Oscar: è il 'Manifesto' di Julian Rosefeldt, con il quale XNL ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: L8217attualit224 Manifesti Dell8217arte Novecento