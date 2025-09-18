L’attacco sul ponte della pace | uccisi due soldati israeliani
Il ponte Allenby, in Giordania noto come ponte di Re Hussein, attraversa il fiume Giordano nei pressi della città di Gerico in. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: ponte - pace
Via ai lavori a Ponte Sasso. Pace fatta con i residenti
Giubileo. Inaugurato “arco della pace” il nuovo ponte di Tor Vergata
Inaugurato il nuovo ponte di Tor Vergata: “Arco della Pace” in vista del Giubileo
Un ponte di musica verso la pace Lo scorso 12 settembre, al Colle di Miravalle, Rovereto Città della Pace ha vissuto un momento di grande emozione. In occasione del Centenario della Campana dei Caduti Maria Dolens, abbiamo avuto l’onore di ospitare il c - facebook.com Vai su Facebook
Il Ponte degli Italiani come grande occasione di sviluppo, l’impegno per la Pace, le follie del Green Deal Ue e questa Europa che non funziona, e ancora lavoro, pace fiscale e tanti altri temi cruciali per il futuro del nostro Paese. Condivido con voi alcuni estratti - X Vai su X