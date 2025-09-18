L’attacco sul cubo nero Il ministro Giuli | Sono sbalordito Indagine del ministero
Firenze, 18 settembre 2025 – L’affaire cubo nero che svetta da corso Italia continua a far discutere. E questa volta è direttamente il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a parlarne. E lo fa con frasi e termini inequivocabili, tranchant, che non lasciano spazio alle interpretazioni. “Sappiamo che Firenze poteva essere amministrata molto meglio sotto il profilo della tutela del paesaggio urbano. Su questo dovreste interrogare i sindaci di Firenze ma forse lo farà qualcun altro (il riferimento all’indagine che sta svolgendo la Procura del capoluogo è lapalissiano, ndr). Per quanto riguarda il nostro giudizio non può che essere negativo, siamo sbalorditi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
