L' Attacco dei Giganti Eren e Levi contro un terribile nemico nella nuova serie | la scarsa cura della pelle

La saga di L'Attacco dei Giganti, sorprende ancora: Shiseido lancia una campagna inedita che unisce i personaggi del manga a consigli di bellezza maschile. Dopo aver difeso l'umanità da creature colossali, i membri del Corpo di Ricerca affrontano un nuovo, insospettabile nemico: la cattiva skincare. Grazie alla collaborazione tra L'Attacco dei Giganti, e Shiseido, nasce un manga promozionale, una miniserie di quattro capitoli che reinterpreta i protagonisti della saga in chiave beauty, con un obiettivo dichiarato: "empower your skin". L'Attacco dei Giganti, e Shiseido: quando i giganti insegnano la skincare L'iniziativa tra la nota marca di cura per il corpo e L'attacco dei giganti porta il titolo Men's Beauty Tips e si articola in quattro episodi, pubblicati a cadenza mensile sul sito ufficiale di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Attacco dei Giganti, Eren e Levi contro un terribile nemico nella nuova serie: la scarsa cura della pelle

In questa notizia si parla di: giganti - eren

L'Attacco dei Giganti, il doppiatore originale di Eren: "Diventerò più famoso di Walt Disney, non scherzo"

Come giudicare le azioni di Eren? Cosa voleva dire Isayama con il personaggio? Ne parla l'editor. - facebook.com Vai su Facebook

L'Attacco dei Giganti, Eren e Levi contro un terribile nemico nella nuova serie: la scarsa cura della pelle; L’Attacco dei Giganti – Perché Levi è il personaggio più forte della serie; Levi Ackerman muore in L'Attacco dei Giganti? Il destino del personaggio.

L'Attacco dei Giganti, Eren e Levi contro un terribile nemico nella nuova serie: la scarsa cura della pelle - La saga di L'Attacco dei Giganti, sorprende ancora: Shiseido lancia una campagna inedita che unisce i personaggi del manga a consigli di bellezza maschile. Secondo movieplayer.it

L’Attacco dei Giganti: in arrivo un nuovo progetto per celebrare un grande traguardo - L’Attacco dei Giganti, una delle serie shonen più rivoluzionarie degli ultimi dieci anni, festeggia il 16° anniversario dal suo debutto su Bessatsu Shounen Magazine e gli eventi tragici e violenti di ... Si legge su mangaforever.net