L’asteroide gigante 2025 FA22 saluta la Terra | il passaggio una volta ogni dieci anni

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 18 settembre 2025 – Incontro ravvicinato tra la Terra e l’asteroide 2025 FA22, che questa mattina   è passato a poco più di 800 mila chilometri dal nostro pianeta. Per chiarire meglio, la distanza è pari a circa due volte quella che ci separa dalla Luna. Scoperto lo scorso marzo dai telescopi Pan-STARRS alle Hawaii, questo corpo celeste ha dimensioni stimate tra i 130 e i 290 metri e viaggia a una velocità superiore ai 38 mila chilometri orari. Nessun rischio di collisione, ma la comunità scientifica ha seguito con grande attenzione l’evento per affinare le tecniche di monitoraggio e studiare più da vicino le caratteristiche fisiche del corpo celeste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

l8217asteroide gigante 2025 fa22 saluta la terra il passaggio una volta ogni dieci anni

© Quotidiano.net - L’asteroide gigante 2025 FA22 saluta la Terra: il passaggio una volta ogni dieci anni

In questa notizia si parla di: asteroide - gigante

L'asteroide gigante che passerà "vicino" alla Terra: "Succede una volta ogni 10 anni"

l8217asteroide gigante 2025 fa22L'asteroide gigante che passerà "vicino" alla Terra: "Succede una volta ogni 10 anni" - Nella mattina di giovedì 18 settembre l'asteroide potenzialmente pericoloso 2025 FA22, dal diametro stimato tra i 120 e i 280 metri, transiterà a 842mila km dal nostro pianeta ... Da today.it

L’asteroide 2025 FA22 appena scoperto può colpire la Terra: è tra i cinque più pericolosi secondo la NASA - Il nuovo asteroide 2025 FA22, recentemente identificato, è salito nelle prime posizioni della tabella del rischio di impatto Sentry della NASA, a causa della sua probabilità di colpire la Terra. Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: L8217asteroide Gigante 2025 Fa22