L’asteroide gigante 2025 FA22 saluta la Terra | il passaggio una volta ogni dieci anni
Roma, 18 settembre 2025 – Incontro ravvicinato tra la Terra e l’asteroide 2025 FA22, che questa mattina è passato a poco più di 800 mila chilometri dal nostro pianeta. Per chiarire meglio, la distanza è pari a circa due volte quella che ci separa dalla Luna. Scoperto lo scorso marzo dai telescopi Pan-STARRS alle Hawaii, questo corpo celeste ha dimensioni stimate tra i 130 e i 290 metri e viaggia a una velocità superiore ai 38 mila chilometri orari. Nessun rischio di collisione, ma la comunità scientifica ha seguito con grande attenzione l’evento per affinare le tecniche di monitoraggio e studiare più da vicino le caratteristiche fisiche del corpo celeste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
