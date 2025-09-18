L' associazione Calzini spaiati vince due bandi per quasi 60 mila euro

Un'importante iniezione di fiducia e risorse per le famiglie pordenonesi che affrontano la sfida dell'ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività). L'associazione "Calzini Spaiati", nata a Pordenone nel maggio 2023, ha vinto due bandi regionali per un valore complessivo di circa 59.000. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

L’associazione “Calzini Spaiati” di Pordenone vince due bandi regionali per l’ADHD - PORDENONE – Un’iniezione di fiducia e risorse per le famiglie che convivono con l’ADHD (disturbo da deficit di attenzione e iperattività). Lo riporta pordenoneoggi.it

