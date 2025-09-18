L’assessore Petetta | Tempesta perfetta tra lavori per il Pnrr e in tangenziale

Giuseppe Petetta, assessore alla viabilità, i cantieri in corso a Forlì in questo momento sono molti, non tutti gestiti dal Comune. Proviamo a fare un punto: come stanno andando le cose nella zona di via Bertini, qualche giorno dopo il temuto inizio delle scuole? "Fortunatamente sembra che il via delle lezioni non abbia creato grosse complicazioni. Il nostro impegno, in questo momento, è quello di continuare a ribadire che gli esercizi commerciali sono sempre aperti e fruibili anche all’interno del tratto chiuso. Possiamo dire che quella è una zona al momento poco problematica". Il traffico dirottato non appesantisce altre zone della città? "Senz’altro carica alcuni punti, soprattutto le vie limitrofe a via Colombo, dove insiste il cantiere di Hera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’assessore Petetta: "Tempesta perfetta tra lavori per il Pnrr e in tangenziale"

