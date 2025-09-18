L' assessora ai servizi cimiteriali declina l' invito a parlare dei lavori al nuovo camposanto insorge l' opposizione | Scaricabarile
È polemica, a Chieti, per l'assenza dell'assessora ai Servizi cimiteriali, Alberta Giannini, alla seduta di commissione richiesta dai consiglieri di centrodestra per fare il punto sullo stato dei lavori del nuovo cimitero di Santa Filomena. L'esponente della giunta Ferrara, infatti, era stata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: assessora - servizi
Dall'impegno politico ai servizi sociali, si è spenta l'ex assessora Carmen Capatti
Il Sindaco e l’Assessora Bonetti a Il Pifferaio Magico per l’inizio dell’anno scolastico dei Servizi per l’infanzia
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico l’assessora ai servizi educativi del Comune di Parma Caterina Bonetti ha visitato il nido a gestione comunale diretta il “Pifferaio magico” e, accompagnata dalla presidente di ParmaInfanzia, Irene Corderro, il Polo pe - facebook.com Vai su Facebook
Servizi cimiteriali. Minoranza all’attacco - Questo quanto hanno chiesto i consiglieri Fabio Camiciottoli di Avanti Montevarchi - Riporta lanazione.it
Servizi cimiteriali. Affidamento gestione - PONTEDERA Avviate le procedure per affidare di nuovo i servizi cimiteriali di Pontedera. Si legge su lanazione.it