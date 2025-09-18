L' assessora ai servizi cimiteriali declina l' invito a parlare dei lavori al nuovo camposanto insorge l' opposizione | Scaricabarile

Chietitoday.it | 18 set 2025

È polemica, a Chieti, per l'assenza dell'assessora ai Servizi cimiteriali, Alberta Giannini, alla seduta di commissione richiesta dai consiglieri di centrodestra per fare il punto sullo stato dei lavori del nuovo cimitero di Santa Filomena. L'esponente della giunta Ferrara, infatti, era stata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

