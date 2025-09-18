L' arresto cardiaco e la corsa in ospedale muore Maurizio Rebuzzini | si indaga per omicidio

Maurizio Rebuzzini, fotografo di 74 anni di Milano, è morto nella serata di mercoledì 17 settembre al pronto soccorso del Fatebenefratelli, dopo essere stato accompagnato d'urgenza dal figlio. Sul corpo sono stati constatati segni compatibili con uno strangolamento.L'allarme lanciato dal figlioIl. 🔗 Leggi su Today.it

Muore al pronto soccorso, era arrivato col figlio e aveva ecchimosi sul collo: indaga la polizia - Un anziano di 74 anni è morto al pronto soccorso del Fatebenefratelli nella serata di mercoledì 17 settembre. Da milanotoday.it

Il fotografo Maurizio Rebuzzini trovato esanime nel suo studio: morto in ospedale. Segni di strangolamento - Il 74enne professionista è stato trovato dal figlio che ha lanciato l’allarme, ma la corsa in ospedale è stata vana. Scrive msn.com