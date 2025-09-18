L’Arezzo vince il torneo di softball giocato nel weekend

Arezzonotizie.it | 18 set 2025

Il fine settimana scorso, Arezzo ha ospitato un torneo di softball che ha visto la partecipazione di sei squadre italiane, unite dalla passione per lo sport e dal desiderio di competere ai massimi livelli. Dopo una serie di incontri entusiasmanti, la squadra di Arezzo si è imposta sui Randagi di.

