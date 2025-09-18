L' area verde di via Passo della Portella nel degrado totale | la denuncia di un cittadino FOTO

Ilpescara.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’area verde in via passo della Portella è tenuta in condizioni pietose”. La denuncia arriva da un cittadino che con diverse foto mostra tutto quello che nella zona non va: dai cestini rotti (se non spariti) a quelli strapieni anche di buste di chi li usa come fossero cassonetti. Ma anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: area - verde

Riapre al pubblico l’area verde dell’Anfiteatro Romano

Cerchi un'area verde o un 'rifugio climatico'? Palazzo Vecchio mette la mappa on line

Ponte della Pietra, passo in avanti il progetto Piroga Verde: lavori al Cva e area verde, una palestra per la scuola

Degrado ambientale e sociale nell'area verde di via Passo della Portella; L'area verde di via Passo della Portella nel degrado totale: la denuncia di un cittadino [FOTO]; Videosorveglianza: nuovi impianti nell'area di Passo Parenzi e al Parco pubblico di San Giacomo.

"L'area verde di via Passo della Portella nel degrado totale": la denuncia di un cittadino [FOTO] - La denuncia arriva da un cittadino che con diverse foto mostra tutto quello che nella zona non va: dai cestini rotti (se non ... Come scrive ilpescara.it

Nuovo passo per la rinascita delle aree incolte di Pagliari. Nella nuova area verde anche un “giardino della pioggia” - Dopo l’inaugurazione dello scorso marzo della prima fase dei lavori, prosegue il progetto di riqualificazione delle aree incolte di Pagliari. Si legge su cittadellaspezia.com

Cerca Video su questo argomento: Area Verde Via Passo