L' area verde di via Passo della Portella nel degrado totale | la denuncia di un cittadino FOTO
“L’area verde in via passo della Portella è tenuta in condizioni pietose”. La denuncia arriva da un cittadino che con diverse foto mostra tutto quello che nella zona non va: dai cestini rotti (se non spariti) a quelli strapieni anche di buste di chi li usa come fossero cassonetti. Ma anche. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: area - verde
