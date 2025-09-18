L’aperitivo solidale in un luogo speciale per far continuare a battere i cuori

Safe Heart ODV è un’associazione di solidarietà sociale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiovascolari verso tutte quelle popolazioni ferite da guerra e povertà. Annualmente organizza un aperitivo solidale per far conoscere il proprio lavoro e sensibilizzare sui progetti che sostiene. L’evento del 2025 si tiene il 18 settembre presso la Basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. La vicepresidente Elisabetta Ciocchini ci ha raccontato di questa iniziativa e dell’importante contributo di Safe Heart ODV per aumentare le speranze di vita nei Paesi più disagiati, rendendo più curabili le malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Dilei.it

