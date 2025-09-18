L’annuncio di lavoro per un parrucchiere uomo gay con partita Iva
Cerchiamo parrucchiere uomo gay con partita Iva. L’annuncio di lavoro è apparso a fine estate 2025 nel gruppo Facebook Montesilvano, in provincia di Pescara. E c’è anche l’hashtag #parrucchieregay. Il post è stato nel frattempo rimosso. Ma il testo lo riporta oggi Il Fatto Quotidiano: «Il nostro meraviglioso salone a Montesilvano è alla ricerca di un parrucchiere uomo gay, specializzato nel settore femminile, con ottima presenza, motivato, con propria clientela e partita Iva, da inserire immediatamente con formula di affitto poltrona». L’annuncio di lavoro per il parrucchiere gay. E ancora: «Cerchiamo una persona determinata, seria e appassionata, pronta a dare il meglio e crescere insieme a noi. 🔗 Leggi su Open.online
