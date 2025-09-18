L' annuncio dall' Eliseo | Brigitte presenterà le prove che è nata donna
Nuovo capitolo della causa per diffamazione intentata dai Macron contro l’influencer americana Candace Owens, rea di aver sostenuto che la première dame fosse nata uomo. Secondo quanto rivelato dall’avvocato dei coniugi Tom Clare alla Bbc, Brigitte sarebbe intenzionata a presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale americano per dimostrare che è una donna. Il legale di Emmanuel e Brigitte Macron ha affermato che il presidente francese e la coniuge presenteranno la documentazione per mettere a tacere le affermazioni "incredibilmente sconvolgenti" della Owens, che avrebbe avuto effetti anche sul capo dell’Eliseo: "Non voglio insinuare che in qualche modo lo abbiano destabilizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: annuncio - dall
Xbox cerca nuovi grafici: l’immagine dell’annuncio è stata creata dall’IA ed è piena di errori
Hocus pocus 3: novità e realità dopo due anni dall’annuncio ufficiale
Calciomercato, Messi vola dall’ex Inter: annuncio da Milano
Ora è ufficiale. Il volo diretto dalla Sardegna agli Stati Uniti è realtà. Già da stasera sono in vendita i biglietti per il volo Olbia-New York, che sarà operativo da maggio 2026. Delta Airlines ha infatti confermato il collegamento Olbia-Jfk. L’annuncio arriva dall’ass - facebook.com Vai su Facebook
Dopo nemmeno un mese dall’annuncio dell’accordo con l’Egitto da 35 mld di euro sul Leviatano, Israele è già pronto a metterlo in discussione. Il Cairo: “Netanyahu è un illuso” https://ilfoglio.it/esteri/2025/09/09/news/l-avanzata-su-gaza-mette-a-rischio-il-nuov - X Vai su X
Tensioni tra Macron e la moglie Brigitte, lo schiaffo prima di scendere dall'aereo. Poi la smentita dell'Eliseo. Cosa è successo - Il video; Lo schiaffo di Brigitte a Macron l’Eliseo nega la lite: “Un gioco”; Macron prende una manata in faccia dalla moglie Brigitte: l’imbarazzo all’arrivo in Vietnam.