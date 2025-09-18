L' annuncio dall' Eliseo | Brigitte presenterà le prove che è nata donna

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo capitolo della causa per diffamazione intentata dai Macron contro l’influencer americana Candace Owens, rea di aver sostenuto che la première dame fosse nata uomo. Secondo quanto rivelato dall’avvocato dei coniugi Tom Clare alla Bbc, Brigitte sarebbe intenzionata a presentare prove fotografiche e scientifiche a un tribunale americano per dimostrare che è una donna. Il legale di Emmanuel e Brigitte Macron ha affermato che il presidente francese e la coniuge presenteranno la documentazione per mettere a tacere le affermazioni "incredibilmente sconvolgenti" della Owens, che avrebbe avuto effetti anche sul capo dell’Eliseo: "Non voglio insinuare che in qualche modo lo abbiano destabilizzato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

