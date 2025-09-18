Landini disco rotto | Con Meloni rischio di svolta autoritaria

Maurizio Landini continua la sua campagna contro il governo Meloni. A Cagliari per partecipare all'assemblea della Cgil regionale e alla manifestazione con un corteo per Gaza, il segretario generale ha lanciato un nuovo attacco: "C'è il rischio di una svolta autoritaria, visto anche che stanno seguendo Trump, che stiamo diventando un po' una provincia dell'impero senza avere una nostra politica". "Giorgia Meloni cresce nei sondaggi? Io sono abituato a ragionare sui dati reali, i sondaggi sono una cosa molto aleatoria, dipende chi li fa, quando li fai, dove li fai. Nel nostro paese purtroppo la maggioranza è fatta di persone che a votare non ci vanno, quindi significa che c'è una maggioranza del paese che non si sente rappresentata da nessuno e che chiede di poter avere voce" ha proseguito Landini, per poi evidenziare: "Stando alle ultime elezioni politiche, chi oggi governa ha preso 12 milioni di voti, chi è all'opposizione 15. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

